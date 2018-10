ΟΗΕ: Θύμα εξωδικαστικής εκτέλεσης από πρόσωπα υψηλού κύρους ο Κασόγκι

Αγνή Κάλαμαρντ

UN Special Rapporteur for Extra-Judicial Executions @AgnesCallamard tells me on @AJEnglish that #SaudiArabia is guilty of extra-judicial killing of #Khashoggi - regardless of whether #MBS or King Salman are involved. More from interview here: https://t.co/bIVi9fiPHP @AJENews