ΗΠΑ: Αδιευκρίνιστος αριθμός τραυματιών από πυροβολισμούς στο Mέριλαντ (VID)

Mεγάλος αριθμός τραυματιών κατόπιν περιστατικού πολλαπλών πυροβολισμών σε επιχειρηματικό πάρκο στο Πέριμαν,μια μικρή πόλη λιγότερο από 30 μίλια βορειοανατολικά της Βαλτιμόρης, στην περιοχή ΧάρντΦορντ στο Μέριλαντ.



Το γεγονός, έχει γνωστοποιηθεί εδώ και λίγα λεπτά κι έχει επιβεβαιωθεί από το γραφείου του τοπικού σερίφη μέσω Twitter.



Oπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη και οι πληροφορίες είναι συγκεχυμένες μέχρι στιγμής.



Οι πολίτες καλούνται, μέσω της ανάρτησης στο twitter, να αποφύγουν την περιοχή.



Σύμφωνα με πληροφορίες στο σημείο σπεύδει το FBI και το ΑΤF.

Περισσότερα σε λίγο.



Όπως αναφέρει το NBC, οι Αρχές απάντησαν σε αναφορές για πυροβολισμούς στις 9 π.μ. τοπική ώρα.



DEVELOPING: Hartford County Sheriff in #Maryland confirms "multiple victims" in Bel Air shooting; Incident just to the northeast of Baltimore #LiveDesk pic.twitter.com/90zzR5zHgs

We are closely monitoring the horrific shooting in Aberdeen. Our prayers are with all those impacted, including our first responders. The State stands ready to offer any support. https://t.co/fzugpo8C1Z