Ιαπωνία: Toυλάχιστον 8 νεκροί από τον σεισμό. Κατολισθήσεις βουνών (video)

382516.1

SHARE IT

Βουνοπλαγιές υποχώρησαν, δέντρα ξεριζώθηκαν, τόνοι λάσπης μετακινήθηκαν και δρόμοι άνοιξαν στα δύο. Πλάνα που τραβήχτηκαν από αέρος αποκάλυψαν ότι ο σεισμός προκάλεσε δεκάδες κατολισθήσεις κοντά στην πόλη Ατσούμα, στο νότιο Χοκάιντο, ορισμένες από τις οποίες καταπλάκωσαν σπίτια.

Όλο το νησί έχει μείνει χωρίς ρεύμα, καθώς η Hokkaido Electric Power Co ανακοίνωσε ότι ανέστειλε επειγόντως τη λειτουργία όλων των ηλεκτροπαραγωγικών της σταθμών που λειτουργούν με λιγνίτη και άλλα ορυκτά καύσιμα. Όλα τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στο νησί ανεστάλησαν.

A powerful earthquake shook Japan’s northernmost main island of Hokkaido early Thursday. There are a lot landslides occurred by the earthquake. About this earthquake in English →https://t.co/tW7v1U2dnd #hokkaido #earthquake pic.twitter.com/k2YqoejNF2 — 読売新聞写真部 (@tshashin) September 6, 2018

Aerial video shows a landslide burying homes in Hokkaido after a strong magnitude 6.6 earthquake struck the northern Japan island 🎥: @nhk_news pic.twitter.com/pEXYLxnQ5m — BuzzFeed Storm (@BuzzFeedStorm) September 5, 2018