Βρετανία: Τρομοκρατική επίθεση το αυτοκίνητο που έπεσε στην πύλη της Βουλής

Ο κ. Μπασού σημείωσε ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες ασφαλείας για άλλη τρομοκρατική ενέργεια.

Το απόγευμα θα συνέλθει η επιτροπή αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων, γνωστή ως Cobra, χωρίς όμως την πρωθυπουργό Μέι που βρίσκεται σε διακοπές στην Ελβετία.

Αυξημένη θα είναι πλέον η παρουσία αστυνομικών σε σιδηροδρομικούς σταθμούς. Ο αποκλεισμός της περιοχής το Γουέστμινστερ θα διατηρηθεί για κάποιες ώρες.

Το μυαλό όλων ανατρέχει

στην ίδια περιοχή από τον Καλίντ Μασούντ, ο οποίος είχε σκοτώσει με το όχημά του τέσσερα άτομα στη γέφυρα του Γουέστμινστερ και στη συνέχεα είχε μαχαιρώσει θανάσιμα τον αστυνομικό φρουρό του κοινοβουλίου Κιθ Πάλμερ.



At 0737hrs today, a car was in collision with barriers outside the Houses of Parliament. The male driver of the car was detained by officers at the scene. A number of pedestrians have been injured. Officers remain at the scene. We will issue further info when we have it.