Πρωθυπουργός Αυστραλίας: Η τραγωδία της Ελλάδας είναι και δική μας

Η Αυστραλία και η Ελλάδα μοιράζονται μια ιδιαίτερη σχέση που ενισχύεται από ισχυρούς οικογενειακούς και κοινοτικούς δεσμούς, τονίζει ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Mάλκολμ Τέρνμπουλ.



Με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Τwitter, ο κ. Τέρνμπουλ στέλνει το μήνυμα ότι «μια τραγωδία που πλήττει την Ελλάδα πλήττει επίσης την Αυστραλία» και επισημαίνει πως οι σκέψεις του και όλων των Αυστραλών είναι με τον λαό της Ελλάδας σε αυτές τις τραγικές ώρες.



Η ελληνική σημαία της πρεσβείας της Ελλάδας στην Αυστραλία είναι μεσίστια ως ένδειξη πένθους για όσους έχασαν τη ζωή τους στο Μάτι της Αττικής.









Australia and Greece share a special relationship nurtured by strong family and community ties.



A tragedy that affects Greece also affects Australia.



My thoughts and those of all Australians are with the people of Greece at this tragic time. https://t.co/S6iWNtF1Qk