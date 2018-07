Ο έλληνας εκπρόσωπος της Κομισιόν απαντά στον Τραμπ με… Αντιγόνη (βίντεο)

Υπενθύμισε ακόμα ότι στη δήλωση του του προέδρου των ΗΠΑ υπήρξε άμεση αντίδραση από πολλούς ευρωπαίους αξιωματούχους.



«Η Αμερική και η ΕΕ είναι οι καλύτεροι φίλοι. Όποιος λέει ότι είμαστε εχθροί

διαδίδει ψεύτικα νέα»

.@EU_Commission spokesperson quotes Antigona by Sofocles to reply to Trump's words:



"I was born to have friends, not to have foes"@MargSchinas pic.twitter.com/83YqDPRJSx