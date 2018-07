Νέα βεντέτα ΕΕ με Τραμπ: «Ψεύτικα νέα ότι ΕΕ και ΗΠΑ είναι εχθροί»

Ο Τουσκ απάντησε στον Τραμπ με την αγαπημένη του φράση κατά των ΜΜΕ

«

ψεύτικα νέα».

«

»

Στο μεταξύ, όπως αναφέρει η DW, μετά την προκλητική συμπεριφορά του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ αλλά και κατά την επίσκεψη του στη Βρετανία, στο Βερολίνο

επικρατεί νευρικότητα

σε ό,τι αφορά τις συνομιλίες του κ. Τραμπ με τον ρώσο ομόλογό του.

Ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών

προειδοποιεί τον αμερικανό πρόεδρο να μην κλείσει κάποια συμφωνία με το ρώσο ομόλογο του σε βάρος των δυτικών συμμάχων

America and the EU are best friends. Whoever says we are foes is spreading fake news.