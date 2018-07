Βρέθηκαν ζωντανά τα 12 αγόρια που αγνοούνταν στην Ταϊλάνδη για εννέα μέρες

Ταμ Λουάνγκ, που βρίσκεται στη μεθόριο με τη Μιανμάρ και το Λάος, όταν πήγαν εκεί με τον προπονητή τους για εξερεύνηση.

These Thai children are praying for the safe return of the 12 boys who have been trapped in a cave for nine days https://t.co/b9YCFye9mk pic.twitter.com/HI4O7l9944