ΗΠΑ: Ο Τραμπ ανακοίνωσε επίσημα ότι αποχωρεί από τη συμφωνία για το Ιράν

Με προεδρικό διάταγμα που θα υπογράψει ο Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επαναφέρουν όλες τις κυρώσεις στην Τεχεράνη που είχαν άρει πριν από την ιστορική συμφωνία - και θα επιβάλουν πρόσθετες

οικονομικές κυρώσεις.



Σημειώνεται ότι κάθε χώρα που θα συνεργαστεί με το Ιράν θα

«Η συμφωνία ήταν απαίσια, και μονόπλευρη (...) ελλιπής στον πυρήνα της… Ανακοινώνω την αποχώρηση των ΗΠΑ για αποχώρηση από αυτήν. Θα συνεργαστούμε με τους συμμάχους μας προκειμένου να υπάρξει συμφωνία για μείωση της πυρηνικής ισχύος του Ιράν. Στο μεταξύ, θα επιβληθούν ισχυρές κυρώσεις» διεμήνυσε ο αμερικανός πρόεδρος.



.@POTUS Trump: The #IranDeal is defective at its core. I am announcing today that the United States will withdraw from the #Iran nuclear deal. #JCPOA pic.twitter.com/i8HpcAIL40