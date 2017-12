ΗΠΑ: Στη Βουλή των Αντιπροσώπων το φορολογικό νομοσχέδιο

με 51 ψήφους υπέρ έναντι 48 κατά,

ίγο πριν από τη 01:00 (08:00 ώρα Ελλάδας).



Οι ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές που ήταν παρόντες, ψήφισαν υπέρ, ενώ οι δημοκρατικοί γερουσιαστές απέρριψαν το νομοσχέδιο, που χαρακτηρίζουν δώρο για τις μεγάλες εταιρείες και τους πλουσιότερους Αμερικανούς, καταγγέλλοντας πως θα αυξήσει το έλλειμμα και το χρέος.

The United States Senate just passed the biggest in history Tax Cut and Reform Bill. Terrible Individual Mandate (ObamaCare)Repealed. Goes to the House tomorrow morning for final vote. If approved, there will be a News Conference at The White House at approximately 1:00 P.M.