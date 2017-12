Ένα μωρό νεκρό 25 τραυματίες από ισραηλινή επιδρομή- 3η ρουκέτα κατά Ισραήλ

362065.1

SHARE IT

#GazaUnderAttack !

One Palestinian killed and dozens injured in the Israeli raids on #Gaza this evening. pic.twitter.com/oMidcNcokP — Razan 🇵🇸 (@razan_palestine) 8 Δεκεμβρίου 2017

Video on-scene where rocket launched from Gaza moments ago landed in Southern Israeli city causing damage. pic.twitter.com/G0YFvZExQt — Israel Breaking (@IsraelBreaking) 8 Δεκεμβρίου 2017