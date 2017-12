Υεμένη: O Σάλεχ είναι νεκρός - Στη δημοσιότητα βίντεο και φωτογραφίες

SHARE IT

Το θάνατο του τέως προέδρου της Υεμένης

Άλι Αμπντάλα Σάλεχ

επιβεβαίωσε το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες,

ενώ παρουσιάστηκαν στα ΜΜΕ βίντεο και φωτογραφίες του πτώματός του.

αναφορές τοπικών ΜΜΕ, οι σιίτες Χούτι, που είναι σύμμαχοι του Ιράν, ανατίναξαν την κατοικία του τέως προέδρου της Υεμένης στην πρωτεύουσα Σαναά, με συνέπεια το θάνατό του, και κατάσχεσαν ακίνητα και άλλα περιουσιακά του στοιχεία.

Urgent: #Yemeni interior ministry announced death of Ali Abdullah Saleh Former President of Yemen pic.twitter.com/5j1ondpuvj