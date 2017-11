Ιράν: 210 νεκροί, πάνω από 1.700 τραυματίες εξαιτίας του σεισμού (videos)

ημειώθηκε στις 8.18 το βράδυ (ώρα Ελλάδας) και έπληξε περισσότερο την ιρανική επικράτεια, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές στην ιρανική επαρχία Κερμανσάχ.



Scores of people were seen running for their lives in Erbil's Tablo Mall as a 7.3-magnitude #earthquake rocked the region pic.twitter.com/hv4if3Z4Hy