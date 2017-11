Σεισμική δόνηση 7,3 βαθμών στα σύνορα Ιράκ - Ιράν - 10 νεκροί

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί τραυματίστηκαν από τη σεισμική δόνηση 7,3 βαθμών η οποία σημειώθηκε σήμερα στα σύνορα Ιράκ - Ιράν, στις 20.18 ώρα Ελλάδας, 21.18 τοπική ώρα, σύμφωνα με το αμερικανικό γεωλογικό ινστιτούτο (USGS).



Στο δυτικό Ιράν, στην πόλη Κασρ ε Σιρίν σκοτώθηκαν σύμφωνα με πληροφορίες 6 άνθρωποι και πολλοί τραυματίστηκαν.



Επίσης, στο Ιράκ σκοτώθηκαν τουλάχιστον 4 άνθρωποι και 50 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με αξιωματούχους.



Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών επιβεβαίωσαν ότι οι περισσότεροι τραυματίες βρίσκονται στο Νταρμπαντιχάν, σε απόσταση 75 χιλιομέτρων ανατολικά της πόλης Σουλεϊμανίγια, στην ημιαυτόνομη περιοχή του Ιρακινού Κουρδιστάν.



Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 32 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Χαλάμπτζα του Ιράκ, περίπου 200 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Βαγδάτης, με το εστιακό βάθος να εκτιμάται στα 34 χιλιόμετρα.



Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) αρχικά εκτιμούσε πως ο σεισμός ήταν μεγέθους 7,6 βαθμών.



Όπως μετέδωσε η ιρανική τηλεόραση, τουλάχιστον 8 χωριά υπέστησαν ζημιές, ενώ η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε κάποιες περιοχές.



Σύμφωνα με αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές.





