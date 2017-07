Τουρκία: Πανικός (και) στην Αλικαρνασσό από το σεισμό (φωτό - vid)

Πανικός επικράτησε στην Αλικαρνασσό από την ισχυρή σεισμική δόνηση που σημειώθηκε στη 1.30 τα ξημερώματα

Οι περισσότεροι

κάτοικοι που εκείνη την ώρα κοιμούνταν, βγήκαν στους δρόμους και διανυκτέρευσαν έξω από τα σπίτια τους, ή έξω από το αρχαίο αμφιθέατρο της Αλικαρνασσού, ενώ και οι τουρίστες παρέμειναν εκτός ξενοδοχείων. Εξαιτίας του σεισμού, και του μικρού τσουνάμι που επακολούθησε, ορισμένα από τα σκάφη βγήκαν στη στεριά.

The ground shakes in a cafe in #Bodrum, Turkey, as an earthquake hits. At least two people have been killed in #Kos, Greece pic.twitter.com/R8V5HYJi9x