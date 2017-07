Γαλλία: Λαμπρή παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης - Ενθουσιώδης ο Τραμπ

351133.1

Great evening with President @EmmanuelMacron & Mrs. Macron. Went to Eiffel Tower for dinner. Relationship with France stronger than ever. pic.twitter.com/ib1pdUYoEU — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 Ιουλίου 2017

Great bilateral meetings at Élysée Palace w/ President @EmmanuelMacron. The friendship between our two nations and ourselves is unbreakable. pic.twitter.com/IOSoC0MdPv — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 Ιουλίου 2017

President @EmmanuelMacron,

Thank you for the beautiful welcome ceremony at Les Invalides today! pic.twitter.com/RKir1GcRrB — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 Ιουλίου 2017