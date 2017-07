Νεκροί και τραυματίες σε επίθεση στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ (vids)

351122.1

SHARE IT

Μέχρι στιγμής καμία τρομοκρατική οργάνωση δεν έχει αναλάβει ευθύνη για την επίθεση.

Shooting btwn 3 Palestinian males an Israeli Occupiers at Al-Aqsa Mosque. Palestinians opened fire on Occupiers who OCCUPY their Mosque pic.twitter.com/75xFgba6gl — Abbs Winston (@AbbsWinston) 14 Ιουλίου 2017