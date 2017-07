Ο Τραμπ Jr. ήταν «ανοικτός» σε ενοχοποιητικά στοιχεία κατά της Κλίντον

SHARE IT

Στις αρχές Ιουνίου του 2016, ο Τραμπ Jr είχε δεχθεί μήνυμα από τον εκπρόσωπο του επιχειρηματία Εμίν Αγκαλάροφ, Ρομπερτ Γκόλντστοουν, με τον οποίο η οικογένεια διατηρεί στενές επαφές.

Ο Γκόλντστοουν του έγραφε στο μήνυμα πως

, μέσω του πατέρα του Αγκαλάροφ, να δώσει στο επιτελείο του Τραμπ επίσημα έγγραφα που ενοχοποιούσαν τη Χίλαρι Κλίντον.

Οι πληροφορίες για τις συναλλαγές της Κλίντον με τη Ρωσία «θα ήταν πολύ χρήσιμες στον πατέρα σας», ανέφερε σε ένα από τα μηνύματα ο Γκόλντστοουν που έκανε λόγο για πολύ ευαίσθητες πληροφορίες

Μάλιστα ο σύμβουλος ρωτούσε τον υιό Τραμπ, αν ήταν επιθυμούσε να μιλήσει με τον Αγκλάροφ.

«Ταξιδεύω τώρα αλλά ίσως μπορώ να μπορούσα να μιλήσω στον Εμίν. Έχω λίγο χρόνο και, αν ισχύουν αυτά που λέτε, θα μου άρεσε [μια επικοινωνία], ιδίως λίγο αργότερα φέτος το καλοκαίρι» ήταν η απάντηση του νεότερου Τραμπ.

