Η Βόρεια Κορέα ανακοίνωσε επιτυχή δοκιμή διηπειρωτικού πυραύλου (upd)

μεσαίας ακτίνας δράσης βαλλιστικού πυραύλου. Ο πύραυλος κατέληξε στη θάλασσα, στα ανοικτά των ανατολικών ακτών thw Bόρειας Κορέας, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις της Νότιας Κορέας.



Πρόκειται για την έκτη δοκιμαστική εκτόξευση πυραύλου αφότου ανέλαβε καθήκοντα, το Μάιο, ο νέος πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Μουν Τζέι Ιν, μερικές μόνο μέρες μετά την πρώτη επίσημη συνάντησή του με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος Μουν εξέφρασε τη βαθιά απογοήτευσή του από τη νέα εκτόξευση πυραύλου που πραγματοποίησε η Βόρεια Κορέα.



(σ.σ Κιμ Γιονγκ Ουν) δεν έχει τίποτα καλύτερο να κάνει στη ζωή του;

» διερωτήθηκε από την πλευρά του ο

–σε ένα ακόμη μήνυμά του στο Twitter- λίγες ώρες αφού η Βόρεια Κορέα προχώρησε

στην εκτόξευση του

πυραύλου.

This is how North Korea announced it had successfully tested a long-range ballistic missile https://t.co/4Uq81ZzqCd pic.twitter.com/H8VFzjHoWa