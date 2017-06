Λονδίνο: Βαν έπεσε πάνω σε πεζούς κοντά σε τζαμί

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει συλληφθεί ο οδηγός του οχήματος , που έπεσε πάνω σε πεζούς, πολλοί εκ των οποίων πιστεύεται ότι είναι μουσουλμάνοι, οι οποίοι έβγαιναν από το τοπικό τζαμί μετά από προσευχή.



«Υπάρχει ένας αριθμός θυμάτων στα οποία παρέχεται βοήθεια», ανακοίνωσε η αστυνομία του Λονδίνου. Σημείωσε πως «έχει συλληφθεί ένα άτομο».

Άλλος μάρτυρας είπε στο BBC ότι υπάρχουν τουλάχιστον τρεις σοβαρά τραυματίες.

This racist bastard ran over innocent civilians on their way home from taraweh #FinsburyPark pic.twitter.com/YHvsVZHqIY