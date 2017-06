Λονδίνο: Μεγάλη πυρκαγιά στον πύργο Grenfel-Φόβοι για εκατοντάδες εγκλωβισμένους

Υπεράνθρωπη μάχη με τις φλόγες δίνουν 200 πυροσβέστες με 40 οχήματα, στη προσπάθεια να περιορίσουν τη φωτιά.

Grenfell Tower fire still burning in W London. Entire building aflame. Met people who evac'd. & saw top story flat lights blinking earlier. pic.twitter.com/NmrPoocAFo

Watching Grenfell Tower (24 storeys) burning in West London Latimer road area. All floors and columns burning. @BBCBreaking @BBCRadioLondon pic.twitter.com/G7Ts9ddNrg

Grenfell Tower on fire outside my flat. Never experienced such terror in my life. Hope everyone is safe. pic.twitter.com/x5gJin5Ltl