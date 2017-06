Λονδίνο: Μεγάλη πυρκαγιά στον πύργο Grenfel-Φόβοι για εγκλωβισμένους

νώ

μία στήλη μαύρη καπνού είναι διακριτή στον ουρανό του Λονδίνου.

Στο κτήριο μένουν περισσότεροι από 200 άνθρωποι, ενώ σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ακούγονται κραυγές, ενώ υπάρχουν φόβοι για εγκλωβισμένους.



Υπεράνθρωπη μάχη με τις φλόγες δίνουν 200 πυροσβέστες με 40 οχήματα, στη προσπάθεια να περιορίσουν τη φωτιά.

Grenfell Tower fire still burning in W London. Entire building aflame. Met people who evac'd. & saw top story flat lights blinking earlier. pic.twitter.com/NmrPoocAFo

Watching Grenfell Tower (24 storeys) burning in West London Latimer road area. All floors and columns burning. @BBCBreaking @BBCRadioLondon pic.twitter.com/G7Ts9ddNrg

Grenfell Tower on fire outside my flat. Never experienced such terror in my life. Hope everyone is safe. pic.twitter.com/x5gJin5Ltl