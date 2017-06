Βρυξέλλες – Βερολίνο πιέζουν τη Βρετανία για επίσπευση του Brexit

Έντονες πιέσεις

στη Βρετανία για την επίσπευση των διαδικασιών για το Brexit ασκούν Βερολίνο και Βρυξέλλες πριν καλά - καλά ολοκληρωθούν οι εκλογικές διαδικασίες στη χώρα.



«Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο στις διαπραγματεύσεις όσον αφορά την αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ... έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση» διεμήνυσε από την πλευρά του ο υφυπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας

Μίχαελ Ροθ.



Όπως δήλωσε στο κανάλι ZDF ο σοσιαλδημοκράτης Ροθ, «ο χρόνος μετράει ανεξάρτητα από το ποιος θα σχηματίσει κυβέρνηση στη Βρετανία».



«Έχουμε λιγότερο από δύο χρόνια για να διαπραγματευτούμε το Βrexit, και δεν πρέπει να χάνουμε χρόνο» ξεκαθάρισε ο γερμανός αξιωματούχος.



Σαφή προειδοποίηση προς τους Βρετανούς για επίσπευση των διαπραγματεύσεων για το Brexit απηύθυνε και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Στην αντίθετη περίπτωση, προειδοποίησε ότι δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία Λονδίνου - ΕΕ.

«Δεν γνωρίζουμε πότε αρχίζουν οι συνομιλίες για το Brexit. Γνωρίζουμε πότε πρέπει να τελειώσουν» σημείωσε ο

σε μήνυμά του στο Twitter για να προσθέσει με νόημα απευθυνόμενος στους Βρετανούς: «Να κάνετε τα πάντα για να αποφύγετε μια ‘’μη συμφωνία’’ ως αποτέλεσμα ‘’μη διαπραγματεύσεων’’».

Σε παρόμοιο αυστηρό τόνο κινήθηκαν και άλλοι υψηλόβαθμοι ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Μαζί με την αυτοδυναμία του κόμματός της, η Τερέζα Μέι

«έχασε και το στοίχημα»

των προώρων βουλευτικών εκλογών, δήλωσε νωρίτερα ο Ευρωπαίος επίτροπος

σχολιάζοντας το διακύβευμα της κάλπης.

στη Βρετανία πιθανόν να οδηγήσει και σε κακό αποτέλεσμα στις διαπραγματεύσεις για το Brexit δήλωσε από πλευράς του ο επίτροπος

σε μια πρώτη αντίδραση της Κομισιόν στην

αποτυχία της Τερέζας Μέι

να επιτύχει αυτοδυναμία.

We don't know when Brexit talks start. We know when they must end. Do your best to avoid a "no deal" as result of "no negotiations". #GE2017