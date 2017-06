Τεχεράνη: Ιρανοί με δραστηριότητα στο ISIS οι πέντε συλληφθέντες

Στο μεταξύ, έ

νας μοτοσικλετιστής

σε ανθρώπους στο δρόμο, τραυματίζοντας 16 πεζούς.

δεν υπάρχουν πληροφοφίες για το δράστη.

Iran's FM Mohammad Javad Zarif says US President Trump's response to deadly attacks in Tehran is "repugnant" https://t.co/C7NhSWqiHY pic.twitter.com/mmfULeyzBL