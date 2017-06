Επτά οι νεκροί στις δύο επιθέσεις στο Λονδίνο - Νεκροί τρεις δράστες

ε δύο τρομοκρατικές επιθέσεις στην καρδιά του Λονδίνου παρά τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τον επικεφαλής της Σκότλαντ Γιαρντ

Dawn over London Bridge - the forensics team at work pic.twitter.com/r5YMrGOovC

Η Σκότλαντ Γιάρντ ανακοίνωσε πως οι δράστες εντοπίστηκαν και οι αστυνομικοί τους πυροβόλησαν και τους τραυμάτισαν θανάσιμα οχτώ λεπτά μετά την πρώτη κλήση που δέχθηκε.

Οι τρομοκράτες ήταν ζωσμένοι με γιλέκα που φαινόταν ότι είχαν εκρηκτικό μηχανισμό αλλά αποδείχθηκαν ψεύτικα.

Έως τώρα δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης, αν και οπαδοί του αποκαλούμενου Ισλαμικού Κράτος

.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε η πρωθυπουργός

, η οποία έκανε λόγο για απεχθές περιστατικό. Η κ. Μέι θα προεδρεύσει την Κυριακή συνεδρίασης της κυβερνητικής επιτροπής εκτάκτων αναγκών Cobra.

Για «εσκεμμένη και άνανδρη επίθεση εναντίον αθώων λονδρέζων» και επισκεπτών που είχαν βγει για το σαββατόβραδο έκανε λόγο σε ανακοίνωσή του ο δήμαρχος της πόλης, Σαντίκ Καν.



Μετά το χτύπημα στο Μάντσεστερ η κυβέρνηση είχε ανεβάσει το επίπεδο συναγερμού στο ύψιστο επίπεδο, που σημαίνει ότι νέο χτύπημα θεωρείται επικείμενο, όμως δύο ημέρες αργότερα αναθεώρησαν το επίπεδο κατά μία βαθμίδα προς τα κάτω.

AP Photo/ Matt Dunham



Dozens of people being evacuated from London Bridge area down Southwark Street. @smh pic.twitter.com/f2Am4DRmj9