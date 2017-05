Τρoμοκρατικό χτύπημα στο Μάντσεστερ: Έκρηξη με δεκάδες νεκρούς σε συναυλία της Αριάνα Γκράντε

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομικής διεύθυνσης του Μάντσεστερ, υπάρχουν 19 επιβεβαιωμένα θύματα,

Στην περιοχή έσπευσαν ασθενοφόρα για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και να μεταφέρουν τους τραυματίες σε νοσοκομεία της περιοχής.

και δημιούργησε πανικό στους θεατές οι οποίοι προσπαθούσαν να βγουν από το κτήριο, με την αστυνομία να βοηθά στην απομάκρυνση τους.

