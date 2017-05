Γερμανία: Μεγάλη νίκη Μέρκελ στη Βεστφαλία - Σουλτς: Είναι δύσκολη ημέρα

και δεινή ήττα για τον Μάρτιν Σουλτς, καταγράφουν οι επίσημες προβλέψεις των τοπικών εκλογών της Κυριακής στο δυτικό κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας . Η Σοσιαλδημοκράτης πρωθυπουργός του κρατιδίου

Ανελόρε Κραφτ

ανακοίνωσε άμεσα την παραίτησή της μετά τα δυσμενή αποτελέσματα.



Το κρατίδιο αυτό, ήταν προπύργιο των Σοσιαλδημοκρατών (συγκυβερνούσαν με τους Πράσινους), και ιδιαίτερη πατρίδα του υποψήφιου καγκελάριου Σουλτς .



«Είναι μια δύσκολη ημέρα για το SPD και εμένα προσωπικά. Κατάγομαι από αυτό το κράτος, και μόλις δεχθήκαμε μια

συντριπτική εκλογική ήττα

» παραδέχθηκε ο Μάρτιν Σουλτς.



της

Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης (CDU) της καγκελαρίου προηγείται

των Σοσιαλδημοκρατών του Σουλτς

Βόρεια Ρηνανία - Βεστφαλία είναι το κρατίδιο με το μεγαλύτερο πληθυσμό στη Γερμανία (18 εκατ. κάτοικοι). «Οι ψηφοφόροι καταψήφισαν την κυβέρνηση συνασπισμού SPD - Πρασίνων, πρόκειται για τεράστια επιτυχία» δήλωσε καταφανώς ικανοποιημένος ο επικεφαλής υποψήφιος της CDU

Άρμιν Λάσετ,

