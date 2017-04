Γαλλία: Νέα ακτιβιστική δράση των Femen στο εκλογικό τμήμα της Λεπέν (vid)

344642.1

Les #FEMEN manifestent déguisées en Le Pen père et fille, Poutine, Al-Assad, Trump et Farage à proximité du bureau de vote de #MLP :la VIDÉO pic.twitter.com/HfwCU4c5H8 — FEMEN (@Femen_France) 23 Απριλίου 2017

Coucou @BFMTV , aucun vote perturbé, mais un sketch à proximité du bureau de vote parodiant les alliés de MLP 😉 https://t.co/VFykVsBSiB — FEMEN (@Femen_France) 23 Απριλίου 2017

Nigel Farage, encore sous l'émotion d'avoir réussi à faire voter le Brexit, a promis son aide:"I know how to master your Frexit disaster !" pic.twitter.com/S9ytRLT3EU — FEMEN (@Femen_France) 23 Απριλίου 2017

J-M Le Pen, en bon père de famille, était surexcité d'imaginer sa fille réitérer son exploit de 2002, il s'est écrié "Ma fille, ma flamme!" pic.twitter.com/d6aRdZ9ltt — FEMEN (@Femen_France) 23 Απριλίου 2017

Bachar al-Assad, qui a échappé à la Cour Pénale Internationale, semblait plus confiant que jamais:"I have enough gas to make Marine pass!" pic.twitter.com/cmfRBkB69W — FEMEN (@Femen_France) 23 Απριλίου 2017

Donald Trump a assuré être d'accord pour agrandir son mur du Mexique jusqu'à la France:"I will build you a wall, my little French doll!" pic.twitter.com/Sp0nI72FgK — FEMEN (@Femen_France) 23 Απριλίου 2017