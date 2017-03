«Τροχιοδεικτικές βολές» Τραμπ κατά των εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ

«πολύ δύσκολη»

Η υπογραφή των διαταγμάτων αυτών γίνεται

πριν από την πολυαναμενόμενη συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Σι Τζινπίνγκ.

Με μήνυμά του στο Twitter την Πέμπτη το βράδυ, ο Τραμπ προειδοποίησε πως η συνάντηση θα είναι

«πολύ δύσκολη»

, προσθέντας πως

«δεν μπορούμε πλέον να έχουμε τεράστια εμπορικά ελλείμματα και απώλειες θέσεων εργασίας. Οι αμερικανικές εταιρείες θα πρέπει να είναι έτοιμες να δουν άλλες εναλλακτικές»

προειδοποίησε.

The meeting next week with China will be a very difficult one in that we can no longer have massive trade deficits...