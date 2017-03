Μέρκελ: Πολύ καλύτερο να μιλάμε ο ένας στον άλλο, όχι ο ένας για τον άλλον

341777.1

Trump to Merkel on Obama's wiretapping "at least we have something in common" https://t.co/aEfJefkbZW pic.twitter.com/5BztA5Kx52 — WikiLeaks (@wikileaks) 17 Μαρτίου 2017

«Ελπίζω ότι θα ξαναμιλήσουμε για

τη συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ

» επέμεινε η κ. Μέρκελ, σημειώνοντας ότι «ούτε και σε μερίδα της γερμανικής κοινής γνώμης ήταν δημοφιλής».

We are all Angela Merkel pic.twitter.com/BthFKe4bMh — Parker 🏳️🌈 (@Parker9_) 17 Μαρτίου 2017

Η Άνγκελα Μέρκελ εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη βούληση του προέδρου Τραμπ για ένα

, και υπενθύμισε, απαντώντας στον κ. Τραμπ, ότι η χώρα της έχει δεσμευτεί για αύξηση των αμυντικών δαπανών της στο 2% του ΑΕΠ έως το 2024.

Κατά τη συνάντηση που είχαν νωρίτερα οι δύο πλευρές μαζί με γερμανούς και αμερικανούς επιχειρηματίες, ο κ. Τραμπ

να επιστρέψουν χιλιάδες θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ κάτι που όπως ανέφερε ήδη γίνεται. Ο αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε ακόμα στην ανάγκη ενίσχυσης των σχέσεων των δυο χωρών.

Αιχμές κατά της πολιτικής του

στην ελληνική κρίση αφήνει στο μεταξύ η Bild ενόψει της συνάντησης της καγκελαρίου με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.