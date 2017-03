ΗΠΑ: Ο Τραμπ αρνήθηκε να δώσει το χέρι στη Μέρκελ! (video)

Πάντως, ο Τραμπ έδωσε το χέρι στην κ. Μέρκελ στο κατώφλι του Λευκού Οίκου... Μετά τις συνομιλίες που έχουν αυτή την ώρα οι δύο ηγέτες θα παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου η οποία αναμένεται με έντονο ενδιαφέρον, καθώς τις δύο πλευρές χωρίζει χάσμα σε σειρά θεμάτων όπως η εξωτερική πολιτική και η οικονομία.

Αιχμές κατά της πολιτικής του

στην ελληνική κρίση αφήνει στο μεταξύ η Bild ενόψει της συνάντησης της καγκελαρίου με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Photographers: Can we get a handshake?

Merkel (to Trump): Do you want to have a handshake?

Trump: *no response*

Merkel: *makes awkward face* pic.twitter.com/ehgpCnWPg7