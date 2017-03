Ολλανδία - exit poll: Πρώτο το κόμμα του Ρούτε- Ικανοποίηση στο Βερολίνο

341561.1

AUDIO Ο Παύλος Τσίμας για τις εκλογές στην Ολλανδία SHARE IT

Nederland oh Nederland jij bent een kampioen!Wij houden van Oranje om zijn daden en zijn doen! Gefeliciteerd met dit geweldig resultaat! — Peter Altmaier (@peteraltmaier) March 15, 2017

Large majority of Dutch voters have rejected anti European populists. That's good news. We need you for a strong #Europe! #tk2017 @MinBZ — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) 15 Μαρτίου 2017

ποσοστά σε σχέση με

IPSOS confirms what I heard at polls: 34% #VVD voters say #Turkey crisis played a role. But 81% chose #Rutte for economy #DutchElection — Fernande van Tets (@Fernande_VT) 15 Μαρτίου 2017