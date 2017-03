Τραμπ: Άρρωστος ο Ομπάμα - Παγίδευσε τα τηλέφωνά μου τον Οκτώβριο

340512.1

Στον πρωτοφανή ισχυρισμό ότι ο Μπαράκ Ομπάμα

είχε παγιδεύσει

τις τηλεφωνικές συσκευές του στον Πύργο Τραμπ τον Οκτώβριο, ένα μήνα πριν από τις προεδρικές εκλογές, προχώρησε το Σάββατο ο πρόεδρος Τραμπ, κάνοντας μάλιστα λόγο για σκάνδαλο μεγέθους Γουότεργκειτ!

Terrible! Just found out that Obama had my "wires tapped" in Trump Tower just before the victory. Nothing found. This is McCarthyism! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 Μαρτίου 2017

Is it legal for a sitting President to be "wire tapping" a race for president prior to an election? Turned down by court earlier. A NEW LOW! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 Μαρτίου 2017

I'd bet a good lawyer could make a great case out of the fact that President Obama was tapping my phones in October, just prior to Election! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 Μαρτίου 2017