Τραμπ: Πάντα ήξερα ότι ο Πούτιν είναι πολύ έξυπνος!

Τη στάση του Βλαντίμιρ Πούτιν να μην προβεί άμεσα σε αντίποινα για την απέλαση 35 Ρώσων διπλωματών για την εμπλοκή της Ρωσίας στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές της 8ης Νοεμβρίου εκθείασε την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ.

η καθυστέρηση (σ.σ του Πούτιν). Πάντα ήξερα ότι είναι πολύ έξυπνος!», τόνισε χαρακτηριστικά ο νέος πρόεδρος με ανάρτηση του στον προσωπικό λογαριασμό του στο Τwitter.

Σημειώνεται ότι ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών

Σεργκέι Λαβρόφ

εισηγήθηκε στον πρόεδρο της Ρωσίας την απέλαση 35 αμερικανών διπλωματών σε αντίποινα, ωστόσο ο Πούτιν

την εισήγηση αυτή.

Οι απελάσεις

από τον Μπαράκ Ομπάμα είχαν ως στόχο να φέρουν σε δύσκολη θέση το νεοεκλεγέντα πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε νωρίτερα η στενή σύμβουλος του Τραμπ,

Ωστόσο όταν ρωτήθηκε αν ο Τραμπ θα άρει τις κυρώσεις, η Κόνγουεϊ

Great move on delay (by V. Putin) - I always knew he was very smart!