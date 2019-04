Γιατί Γερμανός Δημοσιογράφος ανήγγειλε εισβολή της Ρωσίας στην Εσθονία(vid)

View this post on Instagram

Posted @withrepost • @alexandersosnowski Германский телеканал ЦДФ объявил войну России. «Добрый вечер! Сегодня ночью американские, немецкие и другие армии европейских союзников двигаются к Эстонии, чтобы изгнать русскую армию, которая вошла туда, как ранее в Крым» - начал вечерние новости в четверг телеведущий Клаус Кибер. И через минуту добавил :»Не волнуйтесь -это видение, но очень реалистичное». Подобная модерация на государственном канале ФРГ - это провокация из геббельсовского ящика.