Βρετανία: Γκάφα ολκής για το Βορειοϊρλανδικό κόμμα DUP – Λάθος… ακρωνύμιο

γκάφα ολκής υπέπεσε στο νέο του σύνθημα το το DUP (Δημοκρατικό Ενωτικό Κόμμα), το μικρό προτεσταντικό κόμμα της Βόρειας Ιρλανδίας, που στηρίζει την εύθραυστη πλειοψηφία της Τερέζας Μέι.



Tα στελέχη του μεγαλύτερου κόμματος στη Βόρεια Ιρλανδία έχουν μακρά ιστορία με ομοφοβικά και ρατσιστικά σχόλια κατά των περισσότερων μειονοτήτων. Επίσης αντιτίθενται σθεναρά στην άμβλωση. Περιττό να ειπωθεί ότι οι υπερσυντηρητικές θέσεις του DUP δεν είναι… ιδιαίτερα συμπαθείς στους περισσότερους Βρετανούς πολίτες πέραν της Βόρειας Ιρλανδίας.



Έτσι, όταν το DUP αποκάλυψε το νέο του σύνθημα, οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, έκαναν «πάρτι» θέλοντας να το διαμοιράσουν με θέρμη, αλλά για τους λάθος λόγους. Κι αυτό, γιατί το νέο σύνθημα είναι Strength To Deliver - STD («Ικανοί να τηρήσουμε τα Υπεσχημένα» σε ελεύθερη μετάφραση). Μόνο που οι καθώς πρέπει πολιτικοί του Βορειοϊρλανδικού κόμματος δεν ήταν εξοικειωμένοι με το ευρέως διαδεδομένο αρκτικόλεξο του STD, που είναι… Sexually Transmitted Diseases (Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα!). Μετά από αυτό, το #STD έγινε ανέκδοτο στο Twitter.



«STD - Ανεπιθύμητο, ερεθιστικό, παρασιτικό, επιρρεπές σε φλεγμονή και δυνητικά δαπανηρό για την αντιμετώπισή του» τόνισε ένας χρήστης στο Twitter. «STD – Ναι αυτό (το σύνθημα) θυμίζει DUΡ» ανέφερε ένας «Ούτε να το σκέφτονταν!» πρόσθεσε ένας άλλος Βρετανός….





“Our slogan for the election will be three words which sum up the Party and our team.



It will be “Strength to Deliver.”@DUPleader pic.twitter.com/vYkNv6WiL1 — DUP (@duponline) 16 Φεβρουαρίου 2019

