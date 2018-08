Τουρκία: Πυροβολούν iPhones, χύνουν Cola για αντίποινα στον Τραμπ (videos)

380950.1

SHARE IT

ναρτούν τα σχετικά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα

@realDonaldTrump @AppleSupport @CocaCola

USA.





Angry Turkish man smashing iPhones with sledgehammer to protest of #USA & Trump ! pic.twitter.com/JjPqf9JI9x — Mutlu Civiroglu (@mutludc) 16 Αυγούστου 2018

This angry Turkish guy puts a bullet through an iPhone to protest #USA and Trump pic.twitter.com/hlwIJ1qUjg — Mutlu Civiroglu (@mutludc) 16 Αυγούστου 2018

Different iPhone & USA protests in Turkey @AppleSupport pic.twitter.com/Vi1QlLpn1N — Mutlu Civiroglu (@mutludc) 16 Αυγούστου 2018

Another Turkish man smashing an iPhone pic.twitter.com/BRVDiD5Jvh — Mutlu Civiroglu (@mutludc) 16 Αυγούστου 2018

Turkish man proudly smashing an iPhone to protest America pic.twitter.com/DFZzOV6OEP — Mutlu Civiroglu (@mutludc) 16 Αυγούστου 2018