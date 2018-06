Η επίθεση του γιγαντιαίου μωρού Τραμπ κατά του… Τραμπ στο Λονδίνο

377153.1

I am a giant orange baby with tiny hands. I just want to fly above Parliament on July 13th when little Donald visit Britain. But @MayorofLondon says I can’t. Sad!



Tell @SadiqKhan to let #TrumpBaby fly! https://t.co/qjbolEge6r — Trump Baby (@TrumpBabyUK) 13 Ιουνίου 2018

Wow, @MayorofLondon‘s minions say #TrumpBaby is “not a protest”! Sadiq is a great Mayor doing a fantastic job, a real special guy. We can do a deal. When he sees my Big Numbers he will see that I am a truly wonderful protest! https://t.co/qjbolEge6r pic.twitter.com/wWrz80we8C — Trump Baby (@TrumpBabyUK) 15 Ιουνίου 2018

Sun's out guns out pic.twitter.com/js2aVp2iid — Trump Baby (@TrumpBabyUK) 26 Ιουνίου 2018