Πάρτι στα social media για την προτομή – τέρας του Ρονάλντο (pics)

I don't what you're all talking about, that #RonaldoBust looks fine pic.twitter.com/QefUPwYkpf — Wes Mountain (@therevmountain) 29 Μαρτίου 2017

when you order online vs when it arrives #RonaldoBust pic.twitter.com/ypitWeon62 — Keith (@ShrillockHolmes) 29 Μαρτίου 2017

CR7 memories. pic.twitter.com/t89uBEptKj — Bleacher Report UK (@br_uk) 30 Μαρτίου 2017

They must love Red Dwarf in Madeira #RonaldoBust pic.twitter.com/vcFC2WiPKw — Chris Ellams (@ellpesto) 29 Μαρτίου 2017

Wondering how happy & satisfied Messi fans would be after seeing #RonaldoBust pic.twitter.com/RZJKbIzvNm — Fahad Shahud (@fahadism) 30 Μαρτίου 2017

Forget what you've read anywhere. This is an effigy created by a Barca fan. #ronaldobust pic.twitter.com/d4DsmCvfM4 — Nyfa (@Kotokovski) 29 Μαρτίου 2017