Τσιτσιπάς: Είμαι ο πιο χαρούμενος άνθρωπος – Δάκρυσε ο αδελφός του (vids)

394826.1

SHARE IT





.@StefTsitsipas is mixing things up on the tennis court 🎾



It's clearly working 👊#AusOpen pic.twitter.com/3q17cc8AZ4 — #AusOpen (@AustralianOpen) 20 Ιανουαρίου 2019

.@StefTsitsipas has been idolising Roger Federer since the age of six.



At 20-years-old, he's speechless 😶#AusOpen pic.twitter.com/VOe2cfhzP0 — #AusOpen (@AustralianOpen) 20 Ιανουαρίου 2019