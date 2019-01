Tεράστιος Τσιτσιπάς: Νίκησε με 3-1 σετ τον θρυλικό Φέντερερ! (βίντεο)

394823.1

SHARE IT

And still... just the one break of serve.@rogerfederer holds for 4-4 in the fourth set against Stefanos Tsitsipas.#AusOpen pic.twitter.com/tM7q10FizV — #AusOpen (@AustralianOpen) 20 Ιανουαρίου 2019

After two hours and 54 minutes, @StefTsitsipas breaks first to secure a two sets to one lead. He takes the third 7-5 against Roger Federer.#AusOpen pic.twitter.com/oziT7BYgyH — #AusOpen (@AustralianOpen) 20 Ιανουαρίου 2019