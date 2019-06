Αλέξης Γεωργούλης: Δεν θα το παίξω σοβαρός και απόμακρος επειδή εκλέχτηκα

View this post on Instagram

Οι ηθοποιοί ως καλλιτέχνες έχουν την τάση να ανοίγουν τους ορίζοντές τους να παίρνουν τα ρίσκα τους και να ψάχνουν την αλήθεια τους. Το προτείνω και σε σας. Δε θα αλλάξω με την εκλογή μου δε θα βάλω ένα σοβαροφανές προσωπείο για να σας το παίξω σπουδαίος και απόμακρος. Το προσωπικό μου προφίλ στο Instagram θα παραμείνει το ίδιο καταδεκτικό, εύθυμο και φυσικά αισιόδοξο! 😉👍🏼 #greece #brussels #europarliament #ilovemycountry #mep #alexisgeorgoulis