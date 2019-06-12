ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκλογές 2019: Οι πρώτοι υποψήφιοι του ΚΙΝΑΛ

Ο Παύλος Χρηστίδης καταλαμβάνει την τρίτη θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας, παραμένοντας εκπρόσωπος Τύπου του ΚΙΝΑΛ

 

ΕΠΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ

|

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΘΕΜΑ

 
Ανακοινώθηκαν την Τετάρτη από το Κίνημα Αλλαγής οι υποψήφιοι που συμπληρώνουν τα ψηφοδέλτια των εθνικών εκλογών.

Ο Παύλος Χρηστίδης καταλαμβάνει την τρίτη θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας, παραμένοντας εκπρόσωπος Τύπου του ΚΙΝΑΛ, ενώ ανάμεσα στους υποψηφίους ξεχωρίζει και η ηθοποιός Βάνα Μπάρμπα που πολιτεύεται στα Ιωάννινα.

«Μοναδική εγγύηση για τη χώρα αποτελεί ένα ισχυρό Κίνημα Αλλαγής» τόνισε η Φώφη Γεννηματά μιλώντας στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος.

Όπως ανέφερε «με μια αχαλίνωτη δεξιά που θα σαρώσει κατακτήσεις και με ισχυρό αντιπολιτευτικό πόλο τον ανεύθυνο ΣΥΡΙΖΑ με τον Ρουβίκωνα παρά πόδας, η χώρα μπαίνει σε περιπέτειες, η χώρα θα καεί». 

Τόνισε ότι «ένα Ισχυρό Κίνημα Αλλαγής διασφαλίζει την ομαλότητα και επισήμανε ότι το δίλημμα είναι καθαρό: Ισχυρό Κίνημα Αλλαγής ή νέες περιπέτειες».

Η απόφαση Επιτροπής Ψηφοδελτίων για τη συμπλήρωση των ψηφοδελτίων των εθνικών εκλογών: 

Ν. ΕΒΡΟY:  

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

ΟΥΣΤΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

N. ΡΟΔΟΠΗΣ  

ΤΣΙΤΗΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ν. ΞΑΝΘΗΣ:  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΜΠΟΥΡΧΑΝ ΜΠΑΡΑΝ

Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ:  

ΜΑΝΤΕΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΣΑΡΔΑΚΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:  

ΑΒΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑ

ΚΑΡΕΚΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΛΕΙΨΙΣΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΛΙΑΠΗ ΜΑΡΙΑ

ΜΑΝΩΛΑ ΕΛΛΗ

ΜΟΥΤΑΦΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ

ΣΑΜΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΣΤΑΤΗΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΤΡΙΓΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ

Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:  

ΝΤΙΝΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΣΙΠΤΣΕ ΟΛΓΑ

Ν. ΠΕΛΛΑΣ:  

ΖΑΡΟΓΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ν. ΣΕΡΡΩΝ:  

ΓΚΙΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Ν. ΚΙΛΚΙΣ:  

ΜΠΑΝΤΡΑ ΚΑΛΛΙΡΟΗ

Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ:  

ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ:  

ΖΥΜΠΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ:  

ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

Ν. ΑΡΤΑΣ:  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ

ΑΛΕΞΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΕΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ:  

ΜΠΑΡΜΠΑ ΒΑΝΑ

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Ν. ΠΡΕΒΕΖΗΣ:  

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ:  

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΥΛΑ

Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ:  

ΚΑΡΤΣΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΛΑΖΕΝΗ ΒΕΡΑ

Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ:  

ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ

ΜΠΙΑΝΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΠΟΥΚΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΡΑΠΤΗ ΣΥΛΒΑΝΑ

Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ:  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ

ΛΟΥΒΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ  

ΡΑΠΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ:

ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΙΤΣΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ:

ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΜΗΣ

Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ:  

ΜΑΖΙΩΤΗ ΝΑΝΣΥ

Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ:  

ΠΑΝΑΓΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

Α’ ΑΘΗΝΑΣ:

ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  

ΠΑΠΑΧΕΛΑ ΝΕΛΗ

Β’ ΑΘΗΝΑΣ (ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ):

ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΜΑΡΑΓΔΗ

ΔΑΝΕΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ

ΖΑΝΝΙΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΦΟΥΣΚΙΔΟΥ ΒΙΚΥ

ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Β’ ΑΘΗΝΑΣ (ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ):

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΓΚΕΜΗ ΕΝΤΑ

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ

ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ – ΔΑΜΑΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Β’ ΑΘΗΝΑΣ (ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ):

ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΜΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ

ΤΣΙΤΣΙΛΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΧΑΡΙΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ:

ΧΡΥΣΟΦΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ):  

ΑΚΑΜΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ):

ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  

ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ:

ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ:  

ΜΠΕΛΤΖΕΝΙΤΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΕΛΕΝΗ  

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ

Ν. ΣΑΜΟΥ:

ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΝΙΚΗ

Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ:  

ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ:  

ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΠΑΤΡΑ ΡΑΝΙΑ  

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ:

ΒΑΟΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΟΤΖΑΝΑΚΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ  

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Σχετικά Άρθρα

Άρθρα που παραπέμπουν εδώ

Tags: Εθνικές εκλογές, εκλογές 2019, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ
 
Πρόσφατα
ΝΔ: Οι Ελληνες έχουν ξεπεράσει τον Τσίπρα - Θα το αντιληφθεί στις 7 Ιουλίου
Σύμφωνα με τη ΝΔ, ο πρωθυπουργός επανέλαβε τα ίδια ψέματα που αποδοκιμάστηκαν στις κάλπες,
12.06.2019, 21:57
ΣΥΡΙΖΑ: Αυτές είναι οι υποψηφιότητες για τις εθνικές εκλογές σε όλη τη χώρα
Εκκρεμότητα παραμένει το ψηφοδέλτιο Επικρατείας - Εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία για την...
12.06.2019, 21:31
Κοτζιάς σε Τσίπρα: Γιατί «έκοψες» υποψήφιο που στήριξε τις Πρέσπες;
Το tweet του πρώην υπουργού Εξωτερικών κατά του πρωθυπουργού
12.06.2019, 21:10
Εκλογές 2019: Οι πρώτοι υποψήφιοι του ΚΙΝΑΛ
Ο Παύλος Χρηστίδης καταλαμβάνει την τρίτη θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας, παραμένοντας εκπρόσωπος Τύπου...
12.06.2019, 20:49
Εκλέχτηκε ευρωβουλευτής με το ΚΚΕ η Σεμίνα Διγενή αλλά παραιτήθηκε
Η ανακοίνωση της ίδιας της δημοσιογράφου
12.06.2019, 20:27
Βαρουφάκης Όχι στη στήριξη ΝΔ ή ΣΥΡΙΖΑ - Η διαφορά του 10% δεν καλύπτεται
Ο επικεφαλής του ΜέΡΑ 25, σημείωσε ότι αν μπει στη Βουλή, θα κάνει μονομέτωπο αγώνα εναντίον της νέας...
12.06.2019, 20:13
Τσίπρας video: Πέσαμε έξω για τις ευρωεκλογές - Συγγνώμη για τις μετατάξεις
Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό και πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ήρθε η στιγμή για οφέλη στη μεσαία τάξη - Η ΝΔ μιλά για...
12.06.2019, 19:32
Σαμαράς για Novartis:Βγάλτε τη μήνυσή μου από το αρχείο να λάμψει η αλήθεια
Ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ δηλώνει ότι το περιεχόμενο της μήνυσής του περί συμμορίας και...
12.06.2019, 19:01
ΝΔ για Novartis: Πρωτοφανής σκευωρία με συμμετοχή στελεχών της κυβέρνησης
Η Νέα Δημοκρατία τονίζει ότι θεωρεί αυτονόητο πως η ανεξάρτητη ελληνική Δικαιοσύνη θα πράξει το καθήκον της
12.06.2019, 18:33
Εκλογές 2019: Αυτοί είναι οι υποψήφιοι του ΣΥΡΙΖΑ σε Αττική και Θεσσαλονίκη
Ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι υποψήφιος σε Αχαΐα και Λάρισα και σύντομα θα ανακοινωθεί και η τρίτη εκλογική...
12.06.2019, 18:33

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ... | 150  Επόμενη

Σχόλια Αναγνωστών
Αποστολή Παραπόνων
Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Προστατέψτε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν κρίνετε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι παράνομο ή προσβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Θα απαντήσουμε στο αίτημα σας το συντομότερο δυνατόν.
 

Κυριότερες Ειδήσεις

Novartis: Βαρύτατες καταγγελίες Αγγελή - Εμπλέκει υπουργό της κυβέρνησης
Καλεί Καλογήρου και Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου σε κατάθεση. Μιλά για εξωθεσμικές παρεμβάσεις στην έρευνα για τη Novartis. «Φωτογραφίζει» υπουργό...
Χωρίς μετρό, τραμ -και ηλεκτρικό- η Αθήνα την Παρασκευή – Δείτε ποιες ώρες
Το ΔΣ του Σωματείου Ηλεκτροδηγών Τραμ Αττικής αποφάσισε στάση εργασίας από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, λόγω έκτακτης γενικής συνέλευσης.
Ο δραπέτης Βασίλης Παλαιοκώστας εξέδωσε βιβλίο για τις αποδράσεις του
Η «Εφημερίδα των Συντακτών» εξασφάλισε προδημοσιεύσεις του βιβλίου του επικηρυγμένου με 1.000.000 ευρώ και καταζητούμενου από την Ιντερπόλ δραπέτη.

περισσότερα »

Άρθρα για: ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΔ: Οι Ελληνες έχουν ξεπεράσει τον Τσίπρα - Θα το αντιληφθεί στις 7 Ιουλίου
INTIME photoΣύμφωνα με τη ΝΔ, ο πρωθυπουργός επανέλαβε τα ίδια ψέματα που αποδοκιμάστηκαν στις κάλπες,
ΣΥΡΙΖΑ: Αυτές είναι οι υποψηφιότητες για τις εθνικές εκλογές σε όλη τη χώρα
Εκκρεμότητα παραμένει το ψηφοδέλτιο Επικρατείας - Εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία για την προεκλογική περίοδο ορίζεται η Έφη...
Κοτζιάς σε Τσίπρα: Γιατί «έκοψες» υποψήφιο που στήριξε τις Πρέσπες;
Το tweet του πρώην υπουργού Εξωτερικών κατά του πρωθυπουργού

περισσότερα »