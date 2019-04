Καλαμάτα: Το επικοινωνιακό τρικ Τσίπρα που θύμισε Ανδρέα Παπανδρέου (vid)

View this post on Instagram

Έχουμε τη δύναμη να κερδίσουμε το μέλλον και να χτίσουμε την Ελλάδα της νέας εποχής. Την Ελλάδα της δικαιοσύνης, της αξιοπρέπειας, της αλληλεγγύης. Την Ελλάδα των πολλών. Τη δική μας Ελλάδα. #ΕνώνουμεΔυνάμεις #Καλαμάτα