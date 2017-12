ΗΠΑ για Ερντογάν: Θέμα αρχής η υποστήριξη της εθνικής κυριαρχίας

Ηχηρό μήνυμα ότι οι σχέσεις καλείς γειτονίας είναι προαπαιτούμενο για την ενταξιακή πορεία της Άγκυρας απέστειλε και η

στον Ταγίπ Ερντογάν.

«

Η Ευρωπαϊκή Ένωση

ότι όλες οι υποψήφιες χώρες πρέπει να σέβονται τις διεθνείς συνθήκες

»

, διεμήνυσε Ευρωπαίος αξιωματούχος, τον οποίο επικαλείται ο ιστότοπος

Με

και λεπτή ειρωνεία (Ερντογάν: «ο νεαρός κ. Τσίπρας εξανίσταται για το Κυπριακό» – Tσίπρας: «να ψάξουμε και την Ιαπωνία για την αναθεώρηση της Συνθήκης της Λωζάνης» κοκ.) ολοκληρώθηκε νωρίτερα η κοινή

Στην κοινή συνέντευξη Τύπου ο τούρκος πρόεδρος

στις θέσεις του, θέτοντας ευθέως, και πάλι, θέμα αναθεώρησης της Συνθήκης της Λωζάνης με αναγνώριση περισσότερων δικαιωμάτων της μουσουλμανικής μειονότητας όπως η εκλογή αρχιμουφτή.



State Department spokesperson refers to Turkish government for an explanation of President Erdogan’s comments about Lausanne Treaty, but adds that "as a matter of principle, the U.S. supports the sovereignty of the countries in the region, including Greece and Turkey"