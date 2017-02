Στην Αθήνα την Τετάρτη ο επίτροπος Πιερ Μοσκοβισί

Ολόκληρη η έκθεση της Κομισιόν

«Εργαζόμαστε για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, και να κρατήσουμε το πρόγραμμα σε τροχιά (...) π

ρέπει να γίνουν περισσότερες προσπάθειες, αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ήδη έχουν γίνει πολλά και τα αποτελέσματα αποφέρουν καρπούς

»

σχολίασε ο

#Greece exceeded its primary surplus target for 2016 (2.0% estimate vs 0.5% target). Now must conclude 2nd review, keep programme on track.