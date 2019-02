Tσίπρας: O Nάσος Ηλιόπουλος μοιάζει με... τον καθηγητή από το Casa De Papel

View this post on Instagram

Με ρώτησε ενας φίλος προχθές ποιος είναι ο Νάσος Ηλιόπουλος, που μοιάζει με τον καθηγητή του La casa de papel. Ο Νάσος αγωνίστηκε για να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός και να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των εργαζομένων. Η Αθήνα ανήκει στις νέες και στους νέους, στους ανθρώπους που ζουν στις γειτονιές της, στους πολλούς. Ο Νάσος είναι ένας από αυτούς! #lacasadepapel #athens #apotinarxi #Αθήνα #ΑνοιχτήΠόλη #anoixtipoli