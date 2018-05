Cherchez la femme: Όταν ο Κυριάκος κατάλαβε ποιος ξέχασε το διαβατήριό του

Τελωνείο Κήπων. Όταν διαπιστώνεις ότι έχεις ξεχάσει το διαβατήριο σου και νομίζεις ότι έχεις βρει τον ένοχο! 😂. Θα φτάσουμε στην Ιμβρο με το βραδινό καράβι!

A post shared by Kyriakos Mitsotakis (@kyriakos_) on May 14, 2018 at 6:25am PDT