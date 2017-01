Τουρκία: Αύξηση κίνησης για το εμπορικό κέντρο που βοήθησε αδέσποτα (φωτό)

336733.1

SHARE IT





Οι αντιδράσεις

των φιλόζωων πολιτών, ήταν ιδιαίτερα θετικές, και όπως φαίνεται, επικρότησαν, και δια του πορτοφολιού τους, την ενέργεια της διεύθυνσης του κέντρου.

Stray dogs and cats are welcomed to stay inside some shops during the recent snowstorm in Istanbul pic.twitter.com/ykRKl8TpE6 — Citizen of nowhere (@daimaboylekal) January 14, 2017

Istanbul mall allows homeless dogs to sleep inside (and gives them blankets!). Things like this give me brief glimpses into humanity. pic.twitter.com/DHNOmReNJ2 — NT (@nicolatheron) January 17, 2017