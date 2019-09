Νέα τουρκική NAVTEX δεσμεύει θαλάσσια περιοχή από την Ρόδο μέχρι την Κρήτη

Δείτε τη NAVTEXTURNHOS N/W : 1012/19 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 13-09-2019 12:11TURNHOS N/W : 1012/19MEDITERRANEAN SEAOCEANOGRAPHIC AND CLIMATOLOGICAL SURVEY, BY R/V BİLİM-2 BETWEEN 13-16 SEP 19 ON THE POINTS BELOW;36 05.00 N – 029 15.00 E36 20.00 N – 029 00.00 E36 05.00 N – 029 00.00 E35 50.00 N – 029 00.00 E35 43.00 N – 029 00.00 E35 35.00 N – 029 00.00 E35 20.00 N – 029 00.00 E35 00.00 N – 029 00.00 E36 20.00 N – 028 45.00 E36 05.00 N – 028 45.00 E35 57.00 N – 028 45.00 E35 50.00 N – 028 45.00 E35 43.00 N – 028 45.00 E35 35.00 N – 028 45.00 E35 20.00 N – 028 45.00 E35 00.00 N – 028 45.00 E36 20.00 N – 028 30.00 E36 05.00 N – 028 30.00 E35 57.00 N – 028 30.00 E35 50.00 N – 028 30.00 E35 43.00 N – 028 30.00 E35 35.00 N – 028 30.00 E35 20.00 N – 028 30.00 E35 00.00 N – 028 30.00 E35 00.00 N – 027 55.00 E35 20.00 N – 027 55.00 E34 35.00 N – 027 55.00 EWIDE BERTH REQUESTED.